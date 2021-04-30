Клиника литвинова
Лечение зависимостей. Анонимно.
Современные методики и препараты.
Психотерапия.
Клиника
литвинова
Лечение зависимостей.
Анонимно.
Современные методики и препараты.
Психотерапия.
Лицензированная наркологическая,
психологическая и психотерапевтическая помощь
Преимущества "клиники литвинова"
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О клинике
«Клиника Литвинова» — это современный лечебно-диагностический центр, который оказывает помощь в сфере лечения зависимости и психологического консультирования.
В клинике применяются авторские программы доктора Андрея Литвинова, которые сочетают психологические и медикоментозные методы воздействия.
Приоритетными принципами работы являются: безопасность, анонимность и результативность. Оказание услуг осуществляется на базе клиники и в выездном режиме
на дому у пациентов г. Барнаул.
на дому у пациентов г. Барнаул.
Лечение направлено не только на помощь в кризисный момент, но и на доверительное взаимодейтсвие для долгосрочного результата. Это помогает пациентам повысить уровень жизни, найти и установить контакт с собой.
Отзывы пациентов
Я хочу выразить благодарность Андрею Валерьевичу за то, что он помог мне избавиться от алго- и табакозависимости. Уже более 10 лет я не употребляю это зло, чувствую себя прекрасно и хорошо отношусь к труду. Утром встаю с радостью и живу полноценной жизнью.
Благодарный пациент #1
Я кодировался от алкоголя в этой клинике на 1 год и не пил 5 лет. Очень хорошие врачи и отношение.
Благодарный пациент #2
Я не злоупотребляю алкоголем. Если хотите быстро излечиться от алкоголизма, приходите к доктору Литвинову. Здесь вы получите качественное лечение и избавитесь от проблем.
Благодарный пациент #3
Не курю 9 месяц и прекрасно себя чувствую. От лекарств уже отказался. Занимаюсь спортом, огородом, дышу полной грудью и не вдыхаю токсины.
Благодарный пациент #4