г. Барнаул, ул. Юрина, д. 299
г. Барнаул, ул. Юрина, д. 299
+7 913 210 95 55
+7 913 210 95 55
info@alfa-med22.ru
info@alfa-med22.ru
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г. Барнаул, ул. Юрина, д. 299
г. Барнаул, ул. Юрина, д. 299
+7 913 210 95 55
+7 913 210 95 55
info@alfa-med22.ru
info@alfa-med22.ru
Написать WhatsApp
Написать WhatsApp
+7 913 210 95 55
+7 913 210 95 55
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Клиника литвинова

Лечение зависимостей. Анонимно.
Современные методики и препараты.
Психотерапия.

Бесплатная консультация
Бесплатная консультация

Клиника
литвинова

Лечение зависимостей.
Анонимно.
Современные методики и препараты.
Психотерапия.

Бесплатная консультация
Бесплатная консультация

Лицензированная наркологическая,
психологическая и психотерапевтическая помощь

Лечение
алкогольной зависимости

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Кодирование

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Похмельный синдром

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Капельницы (детокс)

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Предрейсовый
медосмотр

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Лечение
игромании

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Психотерапия

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Организация
медицинской помощи

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Преимущества "клиники литвинова"

Оказание помощи 24/7

Лицензированный амбулаторный центр

100% анонимность при обращении

Выезд врача на дом

Прозрачное ценообразование

Безопасные и эффективные методики

Авторская программа лечения и кодирования

Все виды психологического консультирования

Помощь психиатра

Комфортная благоприятная обстановка

Лечение для получения результата

Удобное месторасположение

Получите бесплатную консультацию специалиста
Уточните все интересующие вопросы 24/7
Бесплатная телефонная консультация
Бесплатная телефонная консультация

О клинике

«Клиника Литвинова» — это современный лечебно-диагностический центр, который оказывает помощь в сфере лечения зависимости и психологического консультирования.

В клинике применяются авторские программы доктора Андрея Литвинова, которые сочетают психологические и медикоментозные методы воздействия.

Приоритетными принципами работы являются: безопасность, анонимность и результативность. Оказание услуг осуществляется на базе клиники и в выездном режиме
на дому у пациентов г. Барнаул.

Лечение направлено не только на помощь в кризисный момент, но и на доверительное взаимодейтсвие для долгосрочного результата. Это помогает пациентам повысить уровень жизни, найти и установить контакт с собой.

Отзывы пациентов

Я хочу выразить благодарность Андрею Валерьевичу за то, что он помог мне избавиться от алго- и табакозависимости. Уже более 10 лет я не употребляю это зло, чувствую себя прекрасно и хорошо отношусь к труду. Утром встаю с радостью и живу полноценной жизнью.
Благодарный пациент #1
Я кодировался от алкоголя в этой клинике на 1 год и не пил 5 лет. Очень хорошие врачи и отношение.
Благодарный пациент #2
Я не злоупотребляю алкоголем. Если хотите быстро излечиться от алкоголизма, приходите к доктору Литвинову. Здесь вы получите качественное лечение и избавитесь от проблем.
Благодарный пациент #3
Не курю 9 месяц и прекрасно себя чувствую. От лекарств уже отказался. Занимаюсь спортом, огородом, дышу полной грудью и не вдыхаю токсины.
Благодарный пациент #4

"Клиника литвинова" / ООО "Альфа-мед"
имеет лицензию на все виды деятельности

Всегда готов ответить на ваши вопросы онлайн

    А также предоставить консультацию в телефонном режиме по номеру: +7 (3852) 609-555


      А также предоставить консультацию в телефонном режиме по номеру:
      +7 (3852) 609-555